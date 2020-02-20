مقرب من علاوي: 220 نائبا سيصوتون لصالح الحكومة

2020/02/20 | 09:55 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلن نائب مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الخميس، عن ارتفاع عدد النواب الذين سيصوتون لصال...

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