علاوي يعلن تشكيل حكومة

2020/02/20 | 09:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي

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