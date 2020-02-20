الرئيس بارزاني والفياض يبحثان خطوات تشكيل الحكومة الجديدة

2020/02/20 | 09:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم التطرق الى مواقف الأطراف السياسية بشأن خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق

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