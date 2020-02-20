نائب: المحاصصة السياسية والمصالح الخاصة لبعض القوى تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة

2020/02/20 | 10:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، على ان المحاصصة وتقسيم المغانم لدى بعض القوى السياسية لا تفارقها في تشكيل الحكومة الجديدة وهذه القوى مصرة عليها من خلال ترشيح اشخاص يمثلونها بالحكومة ولايقبلون ان يرشح رئيس الوزراء المكلف اي شخصية تحت ذريعة الاستحقاق الانتخابي.وقال البعيجي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم […]

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