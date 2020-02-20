البلداوي: العجز الموجود في الموازنة ماهو الا ارقام افتراضية للايرادات والمصروفات

2020/02/20 | 10:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الخميس، ان العراق لديه القدرة على تجاوز عجز الموازنة، لافتا الى ان العجز الموجود عبارة عن ارقام افتراضية لم يحصل في السنوات الماضية.وقال البلداوي، ان “الموازنة التشغيلية مثقلة بعد إضافة اليها المزيد من المصروفات لكن هذا الامر وعلى مدى السنوات الماضية لم يظهر […]

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