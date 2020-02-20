2020/02/20 | 10:05 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع بنسبة 11% للحوادث المرورية ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2019 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 10:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع بنسبة 11% للحوادث المرورية ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2019) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع بنسبة 11% للحوادث المرورية ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).