إستهداف منزل المحامي علي معارج بعبوة وسط الناصرية

2020/02/20 | 10:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارأفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم بأن عبوة محلية الصنع قد استهدفت منزل المحامي الذي تعرض لإغتيال قبل ايام وسط الناصرية.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس"، بأن "منزل المحامي علي معارج قد تعرض الى إستهدف بعبوة محلية الصنع قد تم وضعها أمام داره، مخلفة أضرارا مادية".وأوضح المصدر، بأن "هذا الاستهداف هو الثاني الذي يحصل في غضون يومين، حيث أكد بأن مجهولين قد استهدفوا فجر امس الاربعاء منزل ناشط في تظاهرات قضاء الرفاعي شمال الناصرية الى إطلاق نار.وكان المحامي علي معارج قد تعرض الى محاولة أغتيال قبل عدة أيام، بعد أن توقف مجهولون امامه قرب محكمة استئناف ذي قار وأطلقوا النار عليه بمنطقة الرأس، ولكنه نجا من المحاولة بصعوبة أذ يرقد في المستشفى منذ الحادثة.

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