ارتفاع احتياطي البنك المركزي من الذهب والعملة الصعبة

2020/02/20 | 10:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفَ البنك المركزي، اليوم الخميس، عن ارتفاع في احتياطي البلاد من العملة الصعبة خلال العام الماضي بنسبة اكثر من 5 بالمئة مقارنة بالعام 2018، مع نمو في المحافظ الاستثمارية وشرائح الذهب.ونقل مصدر مسؤول بالبنك المركزي قوله، إن “بيانات التقرير السنوي للاحتياطيات الاجنبية اظهرت اداءً ايجابياً في العام الماضي مقارنة بعام 2018، […]

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