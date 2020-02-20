فاروق سلوم - هروب مبكر

2020/02/20 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم عندما أستعيد دورة السنوات ْاستعيد الرحيل، والمسافةَ في عتمة الطرقات ْاستعيد ألأبـهام في مونولوغ الصباحوا ستعيد الجراحكل نهار كينونة ومنفى وكل صبحٍ سؤال ،كل صفحة من كتاب الوقت مكيدة او مآل ْوأنا موغلً في لوعتي وفي اضطراب سكوني..اتساءل انت ِ دنيا التيه والضلال..ياتُرى من تكوني*اكرر خطواتيمثل منجل في لهفة الحصادتكرر الغابة خضرتها ظلاّ اثر ظل ..مثل صدى ......

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