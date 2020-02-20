فلاح أمين الرهيمي - خاطرة ... بعد إعلان مستوى الفقر بالعراق

2020/02/20 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي رجل كبير السن أنهكه الفقر والمرض والحرمان تعوّدَ في كل يوم حينما يشعر بالضجر يغادر بيته إلى مقهى قرب بيته يقضي بعض الوقت فيها وبينما هو جالس جاءه طفل رث الثياب حافي القدمين متسول ومد يده إلى الرجل وطلب منه الصدقة فاعتذره الرجل فقال له الطفل ساعدني حتى في فلس واحد فنهض الرجل وأخذ يفتش في جيوب سترته عن فلس فلم يجده والتفت إلى الطفل وقال له لا أملك حتى فلس واحد فتركه الطفل وهو يهز بيده ويضحك ويقول هه......

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