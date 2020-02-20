2020/02/20 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

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التعليم العالي ترد على تقرير اتهم طلبة وطالبات بالعمل بأعمال غير اخلاقية

يتبع.



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بغداد اليوم- نينوى

أصدر محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس (20 شباط 2020)، أمراً بإعفاء معاونه لشؤون التخطيط، علي عبد الله عبد، وتكليف رعد جاسم بديلاً عنه بالوكالة.

وتذمنت الوثيقة الصادرة عن الجبوري: "إعفاء المهندس علي عبد الله عبد، /ن مهام م

بغداد اليوم – الديوانية

افاد مصدر أمني من محافظة الديوانية (الخميس (20 شباط 2020)، بان طلبة جامعة القادسية اغلقوا بابها الرئيسي وأعلنوا اعتصاما مفتوحاً.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طلبة جامعة القادسية في محافظة الديواني

بغداد اليوم- بغداد

نفت سلطة الطيران المدني العراقية، الخميس (20 شباط 2020)، صدور قرار بإيقاف الرحلات الإيرانية القادمة الى العراق، بعد اكتشاف إصابات بفايروس كورونا في عدد من مناطق الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

مدير إعلام سلطة الطيران المد

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