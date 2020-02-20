طلبة جامعة القادسية في الديوانية يغلقون بابها الرئيسي وينظمون ’’اعتصاماً مفتوحاً’’

2020/02/20 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – الديوانية

افاد مصدر أمني من محافظة الديوانية (الخميس (20 شباط 2020)، بان طلبة جامعة القادسية اغلق...





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