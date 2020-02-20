بالوثيقة.. محافظ نينوى يعفي معاونه لشؤون التخطيط ويكلف بديله بالوكالة

2020/02/20 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

أصدر محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس (20 شباط 2020)، أمراً بإعفاء معاونه لشؤون التخطيط، علي عبد ال...





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