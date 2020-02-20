بارزاني يطمئن من ايطاليا الاقليات: إن احتجتم لمأوى فيمكنكم المجيء لكوردستان

2020/02/20 | 10:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في مقابلة اجرته معه قناة TV2000 الايطالية تحدث رئيس حكومة اقيم كوردستان مسرور بارزاني على هامش زيارته لبابا الفاتيكان عن التعايش بين الاديان والطوائف في الاقليم.

وقال بارزاني ان "الاجتماع الذين جمعنا مع قداسة البابا محل فخر لنا، وحملنا الشكر الجزيل لحضرته وطلبنا منه المساندة، والدعاء من اجل الاستقرار للمنطقة وشعبنا".

واضاف ان "كوردستان اصبحت ملاذا آمنا للكثير من الناس الذين فروا من قبضة داعش"، مردفا بالقول "نحن نفتخر باننا تمكنا من استقبال مليون و100 الف شخص، و80 الف لاجئ سوري، وهذا كله قد اطلعنا البابا عليه وهو لديه معلومات وافية واطلاع جيد".

وعن اوضاع الاقليات في اقليم كوردستان قال بارزاني "كوردستان ارض السلام والتعايش على امتداد القرون السالفة ونريد ان نستمر على هذا المنول وان نبقى هكذا".

وتابع "نحن لا نطلق تسمية اقليات بل نسميهم اصحاب المعتقدات الاخرى، ونطمئن هؤلاء الذين هم بحاجة الى ملاذ يأويهم دائما يمكنكم المجيء الى كوردستان".

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