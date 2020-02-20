نائب عن دولة القانون: بعض القوى مصرة على ترشيح اشخاص يمثلونها في حكومة علاوي

2020/02/20 | 10:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضح النائب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الخميس، اسباب تعرقل تشكيل الحكومة، مبيناً إن بعض القوى مصرة على ترشيح اشخاص يمثلونها في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

واكد البعيجي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "المحاصصة وتقسيم المغانم لدى بعض القوى السياسية لا تفارقها في تشكيل الحكومة الجديدة وهذه القوى مصرة عليها من خلال ترشيح اشخاص يمثلونها بالحكومة ولا يقبلون ان يرشح رئيس الوزراء المكلف اي شخصية تحت ذريعة الاستحقاق الانتخابي".

واضاف، "على جميع القوى السياسية والاحزاب ان تترك تشكيل الحكومة لمحمد توفيق علاوي وان لا تتدخل بفرض اي مرشح لشغل اي حقيبة وزارية حتى يكون هو المسؤول الاول والاخير على حكومته ويستطيع ان يحقق شيئا خلال الفترة التي سيحكم بها البلد لحين اجراء الانتخابات المبكرة".

و تابع البعيجي، "في حال استمر تأخير تشكيل الحكومة الجديدة بسبب تمسك بعض القوى السياسية بفرض مرشحيها على رئيس مجلس الوزراء المكلف ان يخرج للإعلام ويصرح على اي كتلة او حزب ضغطت عليه لفرض وزراء عليه حتى يعرف المتظاهرين من هو سبب دمار البلد الذي اوصلنا الى مانحن عليه بسبب المحاصصة المقيتة وتقاسم المغانم بين هذه الاحزاب طيلة الفترة السابقة والى يومنا هذا غير مهتمين لدماء الشهداء الذين خرجوا يطالبون بحقوقهم المشروعة".

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