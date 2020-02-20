التعليم ترفض تقريرا صحفيا يمس القيم الاخلاقية للطالبات وتؤكد اتخاذ إجراءات قضائية

2020/02/20 | 10:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، رفضها تقريرا صحفيا يطال الشخصية المعنوية للحرم الجامعي ويتهم طلبته باعمال تتنافى مع القيم الاخلاقية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية.وذكر بيان للوزارة، إنه "في الوقت الذي تحرص فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير عجلة مؤسساتها ومواكبة التطور عند نظيراتها في المنطقة والعالم، تواجه الوزارة في هذا المقطع الزمني الدقيق موجة من الاستهدافات التي تحاول الاساءة الى سمعة الجامعات العراقية وطلبتها عبر فبركة مجموعة من المعلومات وتوظيفها باطار التقارير المأجورة ومحاولة انتاج الصور السلبية عن المؤسسات الجامعية لاغراض التكسب او المنافسات السياسية".وأضاف البيان، أن "الوزارة تسجل رفضها القاطع لمثل هذه التقارير غير الموضوعية والبعيدة عن المصداقية والمهنية ومراعاة المعايير الأساسية للمنظومة المجتمعية العراقية."وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى اتخاذها "الإجراءات القانونية والقضائية والادارية بمتابعة معلومات قُدمت في تقرير عبر قناة آسيا الفضائية تتهم فيه الجامعات وطلبتها بالمشاركة في اعمال تتنافى والقيم الاخلاقية والدينية للمجتمع العراقي"، مؤكدة انها "بصدد تنسيق خطوات مشتركة مع بعض المؤسسات المعنية برقابة الانتاج الإعلامي".وشددت الوزارة، على جميع مؤسساتها وتشكيلاتها الجامعية لا سيما اقسام الاعلام فيها من القيام بواجباتها إزاء التأكد من الموضوعات المراد انتاجها داخل الحرم الجامعي من قبل وسائل الإعلام، فضلا عن مرافقة الفريق الصحفي عند تنفيذه الواجب المكلف به داخل الجامعة".

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