2020/02/20 | 10:37 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح مجمع في السماوة لتقديم الخدمات الطبية للفقراء مجانا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 10:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح مجمع في السماوة لتقديم الخدمات الطبية للفقراء مجانا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح مجمع في السماوة لتقديم الخدمات الطبية للفقراء مجانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).