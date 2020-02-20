الحكيم يُبارك الأيزيديين و التركمان بمناسبة عيد “خدر الياس”

2020/02/20 | 10:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- بغداد بارك اليوم الخميس 20/2/2020 عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني الأيزيديين والتركمان بمناسبة حلول عيد “خدر الياس”.وقال في رسالته، “نبارك لأعزتنا ابناء الديانة الايزيدية في العراق والعالم وايضا احبتنا التركمان في نينوى حلول عيد خدر الياس المبارك”.كما وجدد الحكيم “دعوته للسلطتين التشريعية والتنفيذية الى العمل الدؤوب لاحقاق حقوق ابناء الديانة …

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