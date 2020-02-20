السفير الصربي : التبادل التجاري مع العراق وصل الى مليار دولار العام الماضي

2020/02/20 | 10:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال السفير الصربي يوروش بالوف،الخميس، ان التبادل التجاري بين العراق وصربيا وصل إلى مليار دولار العام الماضي.

وقال بالوف في تصريح صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان علاقاتنا مع العراق لا تقتصر فقط على الجانب العسكري وإنما لدينا تعاون في مجالات النفط والاقتصاد والبضائع المختلفة.

وأضاف نحن نحاول كسفارة وحكومة تعزيز التبادل التجاري والدخول للسوق العراقية في ظل المنافسة القوية جدا في الساحة العراقية .

وأوضح أنه في المستقبل القريب سيرى الجميع بضائع جمهورية صربيا في الأسواق العراقية من خلال المشاركة المستمرة للشركات الصربية في المعارض المتخصصة في العراق وخاصة في مجالات الأدوية والنفط ،مبينا ان التبادل التجاري بين البلدين وصل لمليار دولار العام الماضي.

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