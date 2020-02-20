تعرف على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي لهذا اليوم

2020/02/20 | 10:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر منصة “يس عراق”، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي لهذا اليوم حيث افتتح سعر الصرف ليوم الخميس 20/2/2020 حسب الجدول الاتي: بغداد – بورصة الكفاح 120,425 ….السعر في الصيرفات شراء 120,000 بيع 121,000 —————- النجف 120,500 ————— اربيل 120,450 ——— البصرة 120,700 ———- السليمانية 120,500 ————- الموصل 120,550 ————— […]

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