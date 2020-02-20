2020/02/20 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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حجز أكثر من 6 مليار دينار مودعة من قبل مجلس محافظة ديالى في المصرف المتحد للاستثمار

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، الخميس (20 شباط 2020)، أن قرار منح دخول الايرانيين مرهون بإجراءات وقرارات وزارة الصحة.

وقال المحنا في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة هي الجهة المعنية بهذا ا

بغداد اليوم-البصرة

أعلن منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، التابع لهيأة المنافذ الحدودية، الخميس (20 شباط 2020)، إلقاء القبض على مسافر عراقي متهم بالسرقة.

وذكر إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم القاء القبض على مطلوب للقض

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ نينوى، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى أن أمر الا

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