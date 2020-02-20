الداخلية: مستعدون لمنع دخول الإيرانيين إلى العراق إذا طلبت وزارة الصحة ذلك

2020/02/20 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، الخميس (20 شباط 2020)، أن قرار منح دخول الايرانيين مرهون بإجراءات وقرارات وزارة الصحة.

وقال المحنا في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة هي الجهة المعنية بهذا الملف والتي تقدر الموقف الصحي في البلاد".





وأضاف، أن "وزارة الداخلية جهة داعمة للصحة، بالتالي إذا اخبرتنا أو طلبت منا منع دخول الايرانيين الى البلاد، سنمتثل الى تلك القرارات ونصدر تعليماتنا بهذا الخصوص".





الى ذلك رفض المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الادلاء بتصريح بهذا الخصوص، قائلا ان "الوزارة ستصدر اليوم بيان بهذا الامر وسيعمم على وسائل الاعلام".

وكانت سلطة الطيران المدني العراقية، قد نفت، في وقت سابق من اليوم، صدور قرار بإيقاف الرحلات الإيرانية القادمة الى العراق، بعد اكتشاف إصابات بفايروس كورونا في عدد من مناطق الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد كاظم، قال في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "لا يوجد أي قرار رسمي لغاية الآن، يمنع الرحلات الايرانية من دخول إلى الاراضي العراقية".

وأضاف كاظم أن "الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار، بمنع الرحلات الإيرانية من الدخول إلى العراق غير صحيحة".

ونشرت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخباراً تفيد، بصدور قرار بمنع الرحلات الإيرانية من الدخول إلى الأراضي العراقية.

وكانت قناة " بي بي سي" الفارسية، نقلت عن مصادر مطلعة أنه تم وضع 25 شخصاً مصابين بفيروس كورونا، في العناية المركزة في مستشفى بمدينة قم الإيرانية.

وأعلنت العديد من الصيدليات في قم عن نفاد الكمامات خلال الساعات القليلة الماضية، كما أعلنت السلطات إغلاق المدارس والجامعات في محافظة قم بالكامل".

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يتبع.



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