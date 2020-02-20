القبض على عراقي متهم بـ ’’السرقة’’ خلال محاولته الهرب إلى إيران

2020/02/20 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلن منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، التابع لهيأة المنافذ الحدودية، الخميس (20 شباط 2020)، إلقاء القبض على مسافر عراقي متهم بالسرقة.وذكر إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم القاء القبض على مطلوب للقضاء وفق المادة (446 ق.ع) سرقة سيارات، في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة".

وأضافت الهيأة، أن "ذلك جاء وفقاً لكتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي، ومذكرة إلقاء القبض الصادرة من محكمة استئناف النجف الاتحادية/محكمة التحقيق".

وأشارت الى أن "المسافر تم إحالته وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة المنفذ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

حجز أكثر من 6 مليار دينار مودعة من قبل مجلس محافظة ديالى في المصرف المتحد للاستثمار

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، الخميس (20 شباط 2020)، أن قرار منح دخول الايرانيين مرهون بإجراءات وقرارات وزارة الصحة.

وقال المحنا في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة هي الجهة المعنية بهذا ا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ نينوى، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى أن أمر الا

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