النزاهة تعلن صدور استقدام نائب محافظ نينوى على خلفية صرف أكثر من ملياري دينار

2020/02/20 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ نينوى، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.وذكر بيان للهيئة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “أمر الاستقدام الصادر عن الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى بحق النائب الأول لمحافظ نينوى؛ جاء لقيامه […]

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