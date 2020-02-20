القضاء يحجز اموالا لمجلس محافظة ديالى مودعة في أحد المصارف

2020/02/20 | 10:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدرت محكمة تحقيق بعقوبة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الإتحادية، حكماً قضائياً بحجز مبلغ مالي مقداره (ستة مليارات وثلاثة واربعون مليون واربعمائة وسبعة وخمسون الف وخمسمائة واربعة عشر) دينار عراقي مودع من قبل مجلس محافظة ديالى في المصرف المتحد للاستثمار.وذكر المركز الاعلامي للقضاء إن “الأموال المحجوزة سبق وأن تم جبايتها من […]

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