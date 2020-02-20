الكردستاني: نتائج الاجتماعات في بغداد تحدد موقفنا من حكومة علاوي

2020/02/20 | 10:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن نتائج الاجتماعات في بغداد هي من ستحدد موقفنا من حكومة علاوي.

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