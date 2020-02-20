الملا: لم تعد هناك عوائق كبيرة أمام تمرير حكومة علاوي

2020/02/20 | 10:57 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب السابق حيدر الملا، الخميس، أن فرص رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي كبيرة أصبحت كبيرة داخل مجلس...

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