مجلس الأمن: روسيا ترفض وقف إطلاق النار في إدلب

2020/02/20 | 10:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت روسيا تبنى مجلس الامن اعلان وقف العمليات العسكرية في سوريا، بناء على اقتراح فرنسي.وحسب الوكالة الفرنسية للانباء (أ ف ب)، فقد رفضت روسيا ان يتبنى مجلس الامن الدولي اعلانا يطالب بوقف العمليات القتالية في شمال غرب سوريا، بناء على اقتراح فرنسا، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية.من جهته، حذّر موفد الامم المتحدة الى […]

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