قيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني يكشف لـ”العهد نيوز” منصب برهم صالح الجديد في الحزب

2020/02/20 | 10:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الى ان الحزب صوت على ان يكون رئيس الجمهورية برهم صالح قياديا بالحزب فقط.وقال السورجي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني صوت على ان يكون برهم صالح قياديا بالحزب فقط” مبينا ان “سلطات الاتحاد لن تبقى بيد شخصية واحدة”.واشار السورجي الى […]

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