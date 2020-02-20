" لماذا لا تحلهم اذن " .. بوتين يتعرض للأحراج من قبل سيدة روسية

2020/02/20 | 11:03 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

من دون سابق إنذار، وفي موقف بدا محرجا للغاية، بادرت إحدى نساء مدينة سان بطرسبرغ إلى سؤال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بتوجيه عدد من الأسئلة المحرجة له في الملعب.

وجرت هذا الواقعة الطريفة، الأربعاء، عندما كانالرئيس الروسيفي زيارة للمدينة التي تبعد 700 كيلومتر عن العاصمةم...

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