صباح اليوم.. إيران تدخل الصمت الانتخابي

2020/02/20 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الصمت الانتخابي وتوقف جميع النشاطات للحملات الدعائية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في إيران ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس.وأفادت وكالة “إرنا” بأن الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات البرلمانية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية بدأت في 13 فبراير الجاري، وتبدأ مرحلة الصمت الانتخابي اليوم.يذكر أن انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في […]

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