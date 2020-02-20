شل : الطلب العالمي على الغاز المسال قد يتضاعف بحلول 2040

2020/02/20 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت Royal Dutch Shell في توقعاتها السنوية للسوق إن من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى 700 مليون طن بحلول 2040 ، مع استمرار بروز الدور الهام للغاز في منظومة الطاقة منخفضة الكربون.

ونما الطلب العالمي على الغاز المسال 12.5% إلى 359 مليون طن العام الماضي.

ومن المتوقع أن تظل آسيا هي المنطقة المهيمنة في العقود القادمة، مع توليد جنوب وجنوب شرق آسيا أكثر من نصف الزيادة في الطلب، حسبما ذكر التقرير.

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