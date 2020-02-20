شاهد: لحظة وصول العراقي صفاء هادي للمعسكر التدريبي لنادي سوفيتوف الروسي (صور وفيديو)

2020/02/20 | 11:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر حساب نادي كريليا سوفيتوف الروسي، اللحظات الاولى لوصول اللاعب العراقي صفاء هادي الى المعسكر التدريبي للنادي، بعد التحاقه بالنادي مؤخرا.وكتب حساب نادي سوفيتوف تغريدة على تويتر رصدتها “يس عراق”: “نبدأ يوم عمل جديد وصل لاعب كرة القدم العراقي صفاء هادي إلى موقع فريقنا.يقوم اليوم بإجراء أول جلسة تدريب له”.[…]

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