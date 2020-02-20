الصحة النيابية تكشف عن الفئات المشمولة بقانون الضمان الصحي

2020/02/20 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي، اليوم الخميس، شمول 6 فئات بقانون الضمان الصحي، مؤكدة ان ابرز تلك الفئات هي جرحى القوات الأمنية والحشد الشعبي وعوائل الشهداء والارامل والمطلقات.وقالت الحسناوي، إن “قانون الضمان الصي سيكون الى جانب الطبقات الفقيرة وسيوفر الخدمة المجانية للكثير من الشرائح”، مبينة أن “أكثر من […]

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