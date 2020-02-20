عبدالامير الركابي - التحرير الثاني: و-التفارقية الرباعيه-ب/9

2020/02/20 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي التحريرالثاني:و"التفارقية الرباعية"ب/9 عبدالاميرالركابي تتوافق التحريرية الثانية مع زمن انتهاء المجتمعية ودورها، وانتهاء صلاحيتها، مايعطي للحدث المقصود طابعا رئيسيا وواقع تحقق كوكبي، شامل ومتجاوز لايه فواصل او حدود، فلا اوربا وامريكا اللاتينية، ومعظم القارة الافريقية، ولا الصين وغالبية الهند وشرق اسيا، كما كان عليه الحال في التحريرية الأولى الجزيرية، ستكون خارج فعل التحولية الانقلابية في ......

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