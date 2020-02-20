نائب عن ’’سند’’ يوضح شرط كتلته بجلسة الاثنين المقبل ويؤكد: لن نصوت على أي وزير ’’هواه أمريكي’’

2020/02/20 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن كتلة السند الوطني النيابية، فالح الخزعلي، الخميس (20 شباط 2020)، عن شرط وضعته كتلته للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، مشددا على ضرورة اخراج القوات الأجنبية من العراق بما فيها الأمريكية.

وقال الخزعلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "شرطنا الاساسي في تصويتنا على حكومة علاوي هو ضرورة اخراج القوات الأجنبية من العراق بما فيها الأمريكية ونرفض اي وزير هواه امريكي".

واضاف البيان أن "الوجود العسكري الأمريكي في العراق يمثل أبرز التحديات الأمنية و خروجهم من العراق يمنع ذرائع التدخل الخارجي في الشأن العراقي"، مشيرا إلى أن "العراق تمكن بهمة أبناءه من القضاء على داعش يجب على الحكومة رفع العقبات أمام تسليح القوات المسلحة العراقية ومنها الخروج من الهيمنة الأمريكية على ملف التسليح ".

ودعا الخزعلي إلى "ضرورة تطبيق قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية من العراق بما فيها الأمريكية وهو شرط اساسي من شروط تصويتنا على الحكومة المقبلة ووزراء حكومة محمد علاوي لا نصوت على أي وزير منهم هواه أمريكي".

بغداد اليوم- خاص

رد القيادي في الحشد الشعبي، علي الحسيني، الخميس (20 شباط 2020)، على تقرير لمنظمة العفو الدولية، اتهم الحشد بالمشاركة في قمع الاحتجاجات الشعبية في العراق، مبيناً أن هذه المنظمة "تعمدت الاساءة لمقاتلي الحشد الشعبي منذ انطلاق فت

بغداد اليوم- بغداد

علق زعيم ائتلاف العراقية، اياد علاوي، الخميس (20 شباط 2020)، على اختطاف الناشط المدني أحمد الوشاح، يوم أمس بمنطقة الجادرية وسط بغداد.

وقال علاوي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "عمليات القمع والاعتداء والاختط

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس حزب المسار المدني النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي ،الأربعاء 19-2-2020 ، اكتمال أركان تحالف "الوطن أولاً" فيما كشف عن متبنيات التحالف.

وقال السامرائي في تغريدة على حسابه بموقع "

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