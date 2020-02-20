موعد مباراة منتخب شباب العراق أمام نظيره الكويتي والقنوات الناقلة

2020/02/20 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

يسعى منتخب شباب العراق بكرة القدم، الخميس (20شباط 2020)، تعويض خسارته امام نظيره التونسي في الجولة الاولى من منافسات فرق المجموعة الاولى، ببطولة شباب العرب الجارية في السعودية، وهو يلتقي الكويت بالجولة الثانية.

المباراة ستقام على ملعب سعود بن جلوي في تمام الساعة 2:45 دقيقة ظهراً بتوقيت بغداد المحلي، وتُنقل على قناتي ( بي ان سبورت 2 HD)، و(والسعودية الرياضية 2 HD).

وكان المنتخب العراقي، قد خسر امام تونس بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من البطولة، فيما خسر الكويت ايضا من مورتيانيا صفر – 2 بنفس الجولة.

بغداد اليوم/ متابعة

قال المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، بيتر بوش، إنَّ فريقه سيغادر الملعب بشكل جماعي في حال تعرض أحد لاعبيه للاعتداء أو هتافات عنصرية.

ويستضيف ليفركوزن فريق بورتو البرتغالي، في دور الـ32 من بطولة الدوري ال

بغداد اليوم - خاص

كشف احمد عباس المكلف بإدارة اتحاد الكرة اليوم الخميس، (20 شباط 2020)، انه سيباشر عمله في الاتحاد يوم الأحد المقبل، مبيناً انه سيعمل بنفس الصلاحيات التي كان يعمل بها المكتب التنفيذي المستقيل.

وقال عباس في حديث لـ (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم/ متابعة

يسعى فريق ريال مدريد لمصالحة جماهيره العريضة بسبب التعثر المحلي الأخير ضد فريق سيلتا فيجو في إطار مباريات الدوري الإسباني حيث سيلعب اللقاء المقبل في نفس البطولة ولكن مع فريق ليفانتي خارج أرضه.

وسيلتقي الفريقان في ملعب "

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