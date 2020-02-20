امانة بغداد تباشر بانشاء شارع مهم شرقي العاصمة

2020/02/20 | 11:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن المباشرة بانشاء شارع مهم شرقي العاصمة.وذكر بيان للامانة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد باشرت بإنشاء شارع حيوي يربط منطقة الشماعية بمنطقة كفاءات العبيدي بعرض 40 متراً وبجانبين ذهاب وإياب”.وأضاف البيان، أن “العمل يتضمن فتح بوكس ترابي مع […]

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