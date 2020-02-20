2020/02/20 | 11:23 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق بعقوبة تصدر حكماً بحجز أكثر من 6 مليارات دينار لمجلس ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 11:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق بعقوبة تصدر حكماً بحجز أكثر من 6 مليارات دينار لمجلس ديالى) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق بعقوبة تصدر حكماً بحجز أكثر من 6 مليارات دينار لمجلس ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).