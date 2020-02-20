حكومة اقليم كوردستان تطلق حملة توعوية لمواجهة فيروس كورونا

2020/02/20 | 11:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس عن اطلاق حملة وطنية توعوية لتعزيز التدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا.

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