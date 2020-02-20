سكان يقاضون حكومة اربيل

2020/02/20 | 11:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تجمع العشرات من الاشخاص يوم الخميس امام رئاسة محكمة اربيل عاصمة اقليم كوردستان منددين بالحكومة المحلية لعدم ايصالها الخدمات الى حي "8 حصاروك".

واعلن المحتجون عن تقديم دعوى قضائية ضد الحكومة المحلية في اربيل لاهمالها الحي المذكور طيلة السنوات الفائتة رغم ان اراضي الحي قانونية ومسجلة في الطابو لدى دائرة تسجيل العقاري.

وقال المحتجون نحن ندفع رسوما الى الحكومة عن بيع وشراء الاراضي في حي "8 حصاروك" ولكن الى الان لم تصله الخدمات.

وطالب المحتجون حكومة اقليم كوردستان بالتدخل وحل المشكلة التي يعانون منها، مؤكدين ان جميعهم من ذوي الدخل المحدود وقد اجهدتهم بدلات الايجار التي يدفعونها بسبب عدم قدرتهم على بناء اراضيهم في الحي.

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