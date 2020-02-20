التعليم: إجراءات بحق فضائية عرضت تقريراً منافياً للقيم الأخلاقية

2020/02/20 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن إجراءات بحق فضائية عرضت تقريراً منافياً للقيم الأخلاقية.

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