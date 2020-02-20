حكومة اقليم كوردستان تطلق حملة توعوية لمنع تفشي فيروس كورونا

2020/02/20 | 11:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس عن اطلاق حملة وطنية توعوية لتعزيز التدابير الوقائية في منع تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في تصري ادلى به للصحفيين اليوم، انه "قررنا اليوم الاعلان عن الحملة الوطنية لإتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع تفشي هذا الفيروس في اقليم كوردستان".

مردفا بالقول انه "اليوم وبحضور 6 – 8 وزارات وباطلاع منظمة الصحة العالمية سيعقد مجلس الوزراء اجتماع سيتم خلاله الاعلان عن خطة اعلامية لترويج الارشادات الضرورية بالنسبة للمواطنين بما يتعلق باتخاذ التدابير الوقائية بشأن منع تفشي الفيروس".

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