الدفاعات السورية تتصدى لأهداف

2020/02/20 | 11:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط مدينة جبلة

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