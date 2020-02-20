كتلة نيابية: اخراج القوات الاجنبية شرط اساسي من شروطنا للتصويت على كابينة علاوي

2020/02/20 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت كتلة السند الوطني النيابية، الخميس، شرطا للتصويت على حكومة محمد علاوي.وقال النائب عن الكتلة، فالح الخزعلي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بعد تمكن العراق بهمة أبناءه من القضاء على داعش يجب على الحكومة رفع العقبات أمام تسليح القوات المسلحة العراقية ومنها الخروج من الهيمنة الأمريكية على ملف التسليح”.وشدد الخزعلي، […]

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