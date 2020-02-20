برلماني لـ”العهد نيوز”: ضغط سني وكردي على علاوي لأختيار اسماء متحزبة

2020/02/20 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب عقيل الرديني، عن ضغوط كردية وسنية تمارس على رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.وقال الرديني في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “هذه الضغوط عي من اجل اختيار شخصيات متحزبة من القوى السنية والكردية في الكابينة الحكومية المرتقبة للرئيس المكلف محمد توفيق علاوي”.واضاف الرديني ان “علاوي منح هذه الكتل […]

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