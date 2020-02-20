بالفيديو : سباق خطير ما بين مدرعات روسية وامريكية في سوريا !!

2020/02/20 | 11:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة قيام مدرعة أمريكية بحركة اعتراضية لمدرعة أخرى روسية في القامشلي في سوريا.

المقطع الذي جرى تصويره من خلال إحدى السيارات العابرة للمنطقة، تظهر لحظة قيام مركبة عسكرية تحمل العلم الروسي من نوع "تيغر" وهي تحاول تجاوز س...

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