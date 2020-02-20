علي عدنان يتألق مع فانكوفر الامريكي

2020/02/20 | 11:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدم لاعب المنتخب الوطني علي عدنان، اليوم الخميس، مستوى رائع مع فريقه فانكوفر الامريكي في لقاء استعدادي.

وسجل عدنان، هدفا رائعا من ضربة حرة مباشرة بعيدة عن قوس الجزاء.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادا الغريق للمنافسات المقبلة التي تنتظره.

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