الزوراء يستعيد مصابيه ويخوض لقاء وديا

2020/02/20 | 11:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بدأ نادي الزوراء بكرة القدم تحضيراته لمواجهة الكهرباء في الجولة الثالثة في السابع والعشرين من هذا الشهر.

وقد شارك في التدريبات الجماعية للفريق اللاعبين مؤمل عبد الرضا ومصطفى محمود بعد العودة من الاصابة.

وسيلعب الفريق مباراة ودية يوم غد الجمعة امام الدفاع المدني في الساعة الثانية والنصف ظهراً في ملعب الزوراء في الشالجية.

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