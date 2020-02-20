نائب يكشف سبب تأخر عقد الجلسة الاستثنائية بخصوص منح الثقة لحكومة علاوي

2020/02/20 | 11:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةكشف نائب في مجلس النواب، الخميس، سبب تأخر عقد الجلسة الاستثنائية بخصوص منح الثقة لحكومة محمد علاوي.وقال النائب محمد الخالدي في تصريح صحفي، إن "سبب تأخر عقد الجلسة الاستثنائية هي أن أغلب النواب في سفر خارج بغداد".وبيّن أن "المباحثات مع القوى السياسية الكردية والسنية تجري حول مشاركة المكونات، وليس لتغيير أسماء المرشحين أو فرض أسماء بعينها".وأشاد الخالدي، "بإكمال علاوي التشكيلة الوزارية بعد مرور 12 يوما على تكليفه، وهي جاهزة للتصويت بشكل كامل".وأضاف النائب المقرب من علاوي أنه "تمّ التأكد من ضمان الأغلبية البرلمانية التي ستصوت للحكومة، وهي أكثر من 220 نائباً"، مؤكداً "وجود أغلبية حتى إذا قاطعت القوى الكردية الكبيرة جلسة التصويت مع تحالف القوى العراقية بزعامة محمد الحلبوسي".

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